Житель Екатеринбурга притворился братом, чтобы не платить алименты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Суд в Екатеринбурге арестовал на десять суток мужчину, который представился приставам собственным братом, чтобы избежать погашения долга по алиментам, сообщает в понедельник пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

По данным ведомства, должник обязан платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына в размере 1/4 со всех видов заработка, однако он скрывался и предоставлял недостоверную информацию о своей работе.

"При выходе судебного пристава по адресу регистрации должника, последний представился "братом" неплательщика и утверждал, что его "брат-должник" не проживает по данному адресу. Однако опрос судебным приставом соседей алиментщика показал, что мнимый "брат" и есть сам должник", – говорится в сообщении.

Судебный пристав-исполнитель Верх-Исетского районного отдела составил административный протокол в отношении должника за неуплату средств на содержание ребенка. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток, добавили в региональном УФССП.