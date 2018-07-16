Один из пострадавших в ДТП под Ростовом находится в тяжелом состоянии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Семь человек, по уточненным данным, пострадали в ДТП с автобусом в Азовском районе Ростовской области, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.

Автомобиль Ford врезался в рейсовый автобус на трассе Азов — Староминская в понедельник утром. По предварительным данным районной администрации, водитель легкового автомобиля заснул за рулем. В Ford погиб двухлетний ребенок, еще четыре человека, по данным полиции, были госпитализированы.

"В лечебные учреждения Ростовской области доставлено четверо пострадавших, один из них — ребенок. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Остальные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести", — сказал представитель минздрава. Он добавил, что пациентам проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия.

Еще трое пострадавших в ДТП, по его данным, были доставлены в лечебные учреждения Краснодарского края.