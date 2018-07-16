РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Обвинение попросило 3,5 года заключения для обвиняемых в избиении DJ Smash

02940
© РИА НовостиDJ Smash (Андрей Ширман) в Ленинском районном суде Перми. Архивное фотоDJ Smash (Андрей Ширман) в Ленинском районном суде Перми. Архивное фото
© РИА Новости

ПЕРМЬ, 16 июл — РИА Новости. Гособвинение в лице старшего помощника прокурора Перми Анастасии Мамошиной попросило суд лишить свободы обвиняемых в избиении DJ Smash на 3,5 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

DJ Smash (Андрей Ширман) в Ленинском районном суде Перми. Архивное фото
© РИА Новости
Суд возобновил рассмотрение дела об избиении DJ Smash
В понедельник Ленинский районный суд Перми продолжил рассмотрение уголовного дела об избиении DJ Smash, в котором обвиняются экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич. Судебный процесс начался 29 июня, трижды в нем были объявлены длительные перерывы. Первый был связан с неявкой потерпевшего, второй перерыв был назначен перед дачей показаний обвиняемыми, третий — после завершения допроса всех участников конфликта и свидетелей. В понедельник в суде состоялись прения сторон.

В своем выступлении гособвинитель Мамошина еще раз напомнила обстоятельства произошедшего конфликта. По версии следствия, в феврале в пермском ночном клубе "Дом Культуры" Телепнев и Ванкевич избили Андрея Ширмана (DJ Smash). Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели. По факту случившегося было заведено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (статья 112 УК РФ).

Мамошина обратила внимание на то, что данные в ходе судебных заседаний показания потерпевшего и свидетелей были последовательны и непротиворечивы. Из них следует, что Телепнев первым нанес два удара DJ Smash, от которых музыкант упал, а после нападавшего поддержал Ванкевич. Гособвинение не нашло никаких причин со стороны DJ Smash напрасно оговаривать подсудимых и воспользоваться этим конфликтом в качестве пиара.

"Прошу признать подсудимых виновными и назначить им наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", — заявила гособвинитель. По мнению представителя прокуратуры, в данном обвинении учтены все смягчающие обстоятельства (положительные характеристики обвиняемых, наличие двух детей у Телепнева).

"Подсудимые неоднократно меняли показания, чтобы избежать наказания. Извинения были принесены ими только через 5 месяцев и лишь под давлением неоспоримых доказательств", — отметил адвокат DJ Smash Константин Орлов.

Сторона защиты в своих выступлениях попыталась оспорить квалификацию уголовного дела. По мнению адвокатов, драка с DJ Smash произошла не из хулиганских побуждений — Телепнев якобы защищал друга, а Ванкевич сам получил травмы. Защита обвиняемых обратила внимание на то, что показаниях DJ Smash и основного свидетеля — спутницы музыканта Евгении Володиной — не согласуются с заключением медиков: врачи констатировали один кровоподтек на теле Ширмана, что говорит лишь об одном ударе, а не о многочисленных.

При этом оба подсудимых в ходе заседания отказались от выступлений в прениях, однако воспользовались правом последнего слова.

Телепнев, обращаясь к участникам процесса, попросил прощения у потерпевшего и напомнил о том, что у него есть дети, о которых он не сможет заботиться, если будет лишен свободы. "Искренне и глубоко сожалению о том, что произошло в этот вечер. Я с 15 лет занимаюсь общественной деятельностью и могу принести еще много пользы нашему обществу", — сказал Телепнев.

Ванкевич признал, что "не знал, что эти действия обернутся такими последствиями". "Прошу и надеюсь на нестрогое наказание", — заявил он.

Сам DJ Smash считает, что Телепнев и Ванкевич заслуживают сурового наказания, связанного с реальным лишением свободы. По его мнению, "лишь это позволит им реально осознать содеянное".

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бельгия
0
Англия
Матч окончен
4
Франция
2
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бельгия
0
Англия
Матч окончен
4
Франция
2
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена