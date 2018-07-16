При ДТП с автобусом под Ростовом погиб ребенок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл – РИА Новости. Двухлетний ребенок погиб, еще четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Азовском районе Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону.

Ранее представитель районной администрации сообщил, что авария произошла в понедельник утром на трассе Азов-Староминская в районе села Елизаветовка. В рейсовый автобус, который стоял на повороте, врезался автомобиль Ford. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля заснул за рулем. В Ford погиб двухлетний ребенок, остальные пассажиры легковушки травмированы.

По предварительным данным областного главка, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Ford, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ПАЗ.

"В результате ДТП получили травмы водитель и двое пассажиров иномарки, один из которых несовершеннолетний. Еще один пассажир, двухлетний ребенок, погиб. Так же пострадал водитель автобуса", — говорится в сообщении.

Информация о других пострадавших уточняется. В настоящее время на месте ДТП работают службы оперативного реагирования, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.