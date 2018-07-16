В администрации района назвали причину ДТП с автобусом под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, уснул за рулем перед столкновением с рейсовым автобусом в Азовском районе Ростовской области, двухлетний ребенок погиб, еще несколько человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель администрации района.

Авария произошла в понедельник утром на трассе Азов — Староминская в районе села Елизаветовка. Автобус "Елизаветовка-Азов" стоял на повороте на трассу, в него врезался Ford с номерами Санкт-Петербурга.

"По предварительной версии, шофер Ford заснул в связи с тем, что длительное время был за рулем", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в автомобиле погиб двухлетний ребенок, остальные пассажиры легковушки травмированы, их количество уточняется.

Автобус от столкновения перевернулся. На момент аварии в нем было восемь пассажиров, их всех доставили в больницу, чтобы проверить их состояние.