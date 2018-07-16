Под Сургутом пенсионера, застрелившего двух человек, осудили на 20 лет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июл — РИА Новости. Пенсионера из Ханты-Мансийского автономного округа, застрелившего соседа по даче и его знакомую, а также пытавшегося убить двух свидетелей преступления, приговорили к 20 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба окружного суда.

Ранее Следственный комитет сообщал об инциденте, который произошел в марте прошлого года на территории садового товарищества "Вихрь" в Сургутском районе. Вооружившись самодельным обрезом, 62-летний пенсионер на почве личной неприязни застрелил соседа по даче, а также женщину, которая с семьей приехала в гости к погибшему. Кроме того, по данным следствия, он пытался убить ее супруга и ребенка. Довести преступление до конца пенсионер не смог — мужчина оказал сопротивление, выбив ружье из рук стрелка и связав его.

В ведомстве также отмечали, что в течение года, пока велось расследование, он находился под стражей. За это время следователи провели ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрические, показавшие, что пенсионер является вменяемым, в момент преступлений он осознавал опасность своих действий.

Действия стрелка суд квалифицировал по трем статьям Уголовного кодекса РФ: незаконное ношение оружия, убийство двух человек и покушение на двойное убийство. При этом суд признал смягчающим обстоятельством тот факт, что пенсионер полностью признал вину, раскаялся в содеянном и активно способствовал расследованию.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет без штрафа… с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении суда Югры.

По информации местных СМИ, в результате стрельбы погибли директор агентства недвижимости, а также сотрудница крупной нефтегазовой компании.