Найдено тело пропавшего жителя Дагестана, которого унесло селевым потоком

МАХАЧКАЛА, 16 июл — РИА Новости. Спасатели нашли тело пропавшего 18-летнего жителя Дагестана, которого 10 дней назад вместе с машиной унесло селевым потоков в горах, сообщает региональный МЧС.

Более 500 человек почти две недели искали людей, которых унесло вместе с автомобилем селевыми потоками в Гунибском районе Дагестана. Ранее сообщалось, что найдены тела всех троих пропавших, но позже выяснилось, что информация о найденном теле молодого человека не соответствует действительности.

"Найдено тело парня 18 лет, пропавшего 5 июля в Гунибском районе. Поиски завершены", — говорится в сообщении спасателей.

По данным ведомства, всего на поиски было привлечено 504 человека и три единицы техники.