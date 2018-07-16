В Вологде пройдет суд над пенсионеркой, убившей мужчину 35 ударами ножа

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пенсионерка, обвиняемая в убийстве мужчины, которого пригласила в гости и затем нанесла ему около 35 ударов ножом, предстанет перед судом в Вологде, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летней женщины. Она обвиняется в убийстве 58-летнего мужчины, которого ранее пригласила в гости… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что женщина проходила экспертизу в психиатрическом стационаре, однако отклонений не выявлено.