В Забайкалье стабилизировалась паводковая ситуация

ЧИТА, 16 июл — РИА Новости. Стабилизация паводковой ситуации наблюдается в Забайкалье, где введен режим ЧС из-за наводнения, сообщил заместитель начальника регионального ГУ МЧС Евгений Вологдин в комментарии на сайте регионального МЧС.

"Наблюдается устойчивая стабилизация паводковой обстановки: вода ушла из 558 домов, более 100 приусадебных участков, порядка 28 придомовых территорий, 312 дачных участках. Подтопленными остаются 173 жилых дома, более 7 тысяч приусадебных участков, более 2 тысяч дачных участков", — сказал Вологдин.

По его информации, в подтопленные районы авиацией отправлено около 40 тонн гуманитарной помощи, в районах края работает 49 аварийных бригад, заблаговременно направленных в проблемные точки.

В населенных пунктах, свободных от воды, идут аварийно-восстановительные работы.

По данным регионального гидрометцентра, на реках Забайкальского края начался спад уровней воды, который в ближайшие сутки продолжится, за исключением отдельных участков Аргуни и Онона.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова на вертолете МИ-8 МЧС 16 июля совершает облет территорий, оказавшихся в зоне подтопления – для оценки складывающейся на сегодняшний день ситуации и нанесенного стихией ущерба, сообщает пресс-служба губернатора.

Отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов в настоящее время нет. Водозаборы и очистные сооружения работают штатно. В населенных пунктах обеспечен на 10 суток необходимый запас продовольствия и медикаментов, в случае необходимости его пополнения в готовности находятся четыре вертолета.

В Чите и пострадавших от паводка районах края работают комиссии по оценке ущерба, развернуты 16 пунктов приема гуманитарной помощи.

Начались выплаты пострадавшим от подтопления — их получили 46 человек.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. В Забайкалье остается группировка спасателей из разных регионов Сибири.