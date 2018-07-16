Площадь пожара в красноярском заповеднике увеличилась за выходные

КРАСНОЯРСК, 16 июл — РИА Новости. Площадь пожара в заповеднике "Тунгусский" на севере Красноярского края за выходные увеличилась с 10,2 до 12,5 тысячи гектаров, сообщили РИА Новости в министерстве лесного хозяйства.

"В Эвенкийском районе на особо охраняемой природной территории заповеднике "Тунгусский" действует один пожар на площади 12467 гектаров. В тушении возгораний задействованы более 100 человек, в том числе сотрудники ФБУ "Авиалесоохрана", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в пятницу в заповеднике горит более 10 тысяч гектаров тайги. В минлесхозе сообщили, что за выходные ликвидировано 33 пожара на площади 14,9 тысячи гектаров. В тушении участвовало почти 1,2 тысячи человек и 59 единиц техники. Авиапатрулирование осуществляли 20 судов.

По информации лесопожарного центра, на утро в крае действует 28 пожаров на площади 13392,5 гектара. Девять пожаров локализованы на 7295 гектарах. На тушении работает 530 человек и 23 единицы техники.

Кроме того, в зоне контроля в Эвенкийском, Северо-Енисейском районах на удаленном расстоянии действуют 114 пожаров на площади 495,6 тысячи гектаров, утром в пятницу горело 423 тысячи гектаров. Все пожары контролируются при помощи космомониторинга.