В многоквартирном доме в Уссурийске обрушилась крыша

ВЛАДИВОСТОК, 16 июл – РИА Новости. Крыша обрушилась в жилом многоквартирном доме в приморском Уссурийске, никто не пострадал, сообщает администрация города.

"Пятнадцатого июля в 21.55 в Единую дежурную диспетчерскую службу поступил звонок от жительницы дома на улице Пролетарской, 106 об обрушении кровли. На место выехали представители администрации Уссурийского городского округа, управления по делам ГО и ЧС, МЧС. Жители дома были эвакуированы", — говорится в сообщении.

Установлено, что в здании шел ремонт кровли. Все строительные материалы, в том числе и паллеты с кирпичом, подрядчик складировал в одном месте на кровле. Из-за дождя стройматериалы намокли, перекрытия между крышей и техническим этажом не выдержали и обрушились.

"Пострадавших в связи с этой аварийной ситуацией нет, все жители вернулись в свои квартиры, в том числе и жители пятого этажа", – отметили в диспетчерской службе.

Подрядчик уже приступил к ликвидации аварии. Он заказал железобетонные плиты, их доставка планируется в течение двух дней, еще несколько дней потребуется на их установку.

Жилой дом был построен в 1985 году, имел статус общежития. В доме живут 207 человек.