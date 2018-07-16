В многоквартирном доме в Уссурийске обрушилась крыша

ВЛАДИВОСТОК, 16 июл – РИА Новости. Крыша обрушилась в жилом многоквартирном доме в приморском Уссурийске, никто не пострадал, сообщает администрация города.
Установлено, что в здании шел ремонт кровли. Все строительные материалы, в том числе и паллеты с кирпичом, подрядчик складировал в одном месте на кровле. Из-за дождя стройматериалы намокли, перекрытия между крышей и техническим этажом не выдержали и обрушились.
"Пострадавших в связи с этой аварийной ситуацией нет, все жители вернулись в свои квартиры, в том числе и жители пятого этажа", – отметили в диспетчерской службе.
Подрядчик уже приступил к ликвидации аварии. Он заказал железобетонные плиты, их доставка планируется в течение двух дней, еще несколько дней потребуется на их установку.
Жилой дом был построен в 1985 году, имел статус общежития. В доме живут 207 человек.