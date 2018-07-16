Из колонии под Красноярском сбежал заключенный

КРАСНОЯРСК, 16 июл — РИА Новости. Осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сбежал из колонии-поселения под Минусинском на юге Красноярского края, сообщает региональное управление ФСИН.

Ранее сообщалось, что в течение июля в регионе сбежали четверо осужденных. Один из них убежал из минусинской колонии-поселения и через несколько дней сдался сам. Трое заключенных бежали из ИК-16 поселка Миндерла, двое из них были осуждены за угон на пять лет, один — на четыре года за кражу. Двух сбежавших уже нашли, одного — в Красноярске, другого — в Челябинске. По факту побега было возбуждено уголовное дело, предполагающее наказание до 5 лет лишения свободы.

По данным ФСИН, новый побег произошел в минувшую пятницу из колонии-поселения №33.

"…Во время дневной проверки обнаружено отсутствие Козлова Эдуарда Юрьевича, 1967 г.р., осужденного по ч. 1 ст. 111 УК РФ УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия", — говорится в сообщении.

За достоверную информацию о местонахождении осужденных руководство ГУФСИН объявило вознаграждение в 30 тысяч рублей.