В Волгограде объявили режим ЧС из-за ливней

ВОЛГОГРАД, 16 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Волгограде в связи с ливнем, сообщает пресс-служба администрации города.

По данным мэрии, 15 июля на город за несколько часов выпала полуторамесячная норма осадков. Из-за ливня потоки воды, не ушедшие в ливневую канализацию, смыли часть грунта со склонов и откосов, в результате грунтовые наносы появились на дорогах и трамвайных путях. По информации администрации, дорожные службы занимаются расчисткой магистралей.

"В связи с продолжающимися работами и сохраняющимся штормовым предупреждением об обильных осадках принято решение ввести в городе режим чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что сейчас на главной улице города – проспекте имени Ленина – движение транспорта полностью возобновлено, скоростной трамвай ходит по участку от станции "Ельшанка" до новой разворотной стрелки остановки "Европа Сити Молл". К утру работа электротранспорта должна быть восстановлена.

"В настоящее время коммунальная техника продолжает ликвидировать грунтовые наносы на рокадной дороге в месте ее пересечения с улицей 7-й Гвардейской и у стадиона ("Волгоград Арена" — ред.), куда, следуя естественному уклону рельефа, устремились основные потоки воды", — отмечается в сообщении.

Также от ливней пострадали несколько крупных торгово-развлекательных центров Волгограда.