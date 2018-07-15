Спасатели нашли живым туриста, пропавшего на горе Иремель в Башкирии

УФА, 15 июл — РИА Новости. Спасатели нашли туриста, пропавшего при покорении горы Иремель в Башкирии, его жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления МЧС РФ по региону.

Ранее ведомство сообщало, что группа туристов, не зарегистрировавших свой поход на гору Иремель, просила помочь найти одного из своих друзей, который в субботу отделился от них и решил самостоятельно подняться на вершину. В поиске пропавшего туриста были задействованы спасатели из башкирского города Белорецк и челябинского Усть-Катав, а также полицейские и добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт".

"Поисково-спасательные работы завершены, турист найден, его жизни ничего не угрожает", — сказал агентству представитель республиканского МЧС.

Гора Иремель высотой 1582 метра является второй по высоте среди гор Южного Урала. Первая — это гора Ямантау высотой 1640 метров. Горный массив находится на территории природного парка "Иремель", который располагается на границе Башкирии и Челябинской области. Восхождение на вершину Иремель – излюбленный вид спорта для туристов как российских, так и иностранцев.