Спасатели нашли живым туриста, пропавшего на горе Иремель в Башкирии

УФА, 15 июл — РИА Новости. Спасатели нашли туриста, пропавшего при покорении горы Иремель в Башкирии, его жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления МЧС РФ по региону.
"Поисково-спасательные работы завершены, турист найден, его жизни ничего не угрожает", — сказал агентству представитель республиканского МЧС.
Гора Иремель высотой 1582 метра является второй по высоте среди гор Южного Урала. Первая — это гора Ямантау высотой 1640 метров. Горный массив находится на территории природного парка "Иремель", который располагается на границе Башкирии и Челябинской области. Восхождение на вершину Иремель – излюбленный вид спорта для туристов как российских, так и иностранцев.