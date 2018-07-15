В Уфе проводят проверку после снятия с рейса неадекватных авиапассажиров

УФА, 15 июл — РИА Новости. Полиция на транспорте проводит проверку в уфимском аэропорту после сообщений, что несколько летевших в Москву пассажиров были высажены из самолета из-за неадекватного поведения, сообщил РИА Новости представитель Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.

Ранее ГТРК "Башкортостан" сообщала, что в ночь на воскресенье командир самолета, летевшего из Уфы в Москву, отказался сажать нескольких пассажиров из-за неадекватного поведения. По данным компании, шесть человек на перронном автобусе, который вез пассажиров к воздушному судну, начали выражать свои "религиозные мировоззрения" и напугали присутствующих.

"По данному происшествию ведется проверка, подробности будут известны в понедельник", — сказал агентству представитель полиции на транспорте.