В Башкирии полиция и спасатели ищут туриста, пропавшего на горе Иремель

УФА, 15 июл – РИА Новости. Спасатели, полиция и добровольцы ищут туриста, который пропал в субботу при восхождении на гору Иремель в Башкирии, сообщает главное управление МЧС по республике.

По данным ведомства, в воскресенье поступило сообщение, что 26-летний турист из башкирского города Октябрьский, шедший в составе туристической группы, решил совершить самостоятельное восхождение на гору Иремель. В последний раз мужчина вышел на связь вечером в субботу, после чего связи с ним не было.

МЧС отмечает, что группа из пяти взрослых туристов совершала походный пеший маршрут на гору Иремель и не была зарегистрирована у спасателей.

"В поиске пропавшего туриста участвуют спасатели зонального поисково-спасательного отряда Белорецка и города Усть-Катав Челябинской области, силы администрации парка "Иремель", сотрудники полиции и добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт", — информирует республиканское МЧС.

Ранее в Башкирии 12 подростков и двое взрослых оказались заблокированными у водопада Атыш из-за подъема воды на реке Инзер после ливня. Детскую туристическую группу вызволили спасатели на катамаранах. Организаторы похода – руководство подросткового клуба "Данко" из Уфы — не зарегистрировали маршрут в МЧС, прокуратура выписала представление о дисциплинарной ответственности.