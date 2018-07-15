В Ростовской области число пострадавших от удара молнии возросло до пяти

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Один человек погиб и пятеро пострадали в результате удара молнии в городе Шахты Ростовской области, организована проверка, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.

Ранее источник сообщал, что от удара молнии в дерево, под которым прятались люди, погибла беременная женщина, четверо пострадали.

"По предварительным данным, 14 июля 2018 года в городе Шахты во время грозы в результате удара молнии в дерево скончалась 25-летняя местная жительница. Пятеро граждан, находившихся рядом с погибшей, с травмами доставлены в медицинское учреждение", — сказала собеседница. Среди пострадавших двое мужчин 23 и 26 лет и три женщины: 27, 41 и 30 лет, уточнила она.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначено проведение медицинских исследований. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В субботу в Ростовской области наблюдались гром и молнии, местами прошел сильный дождь.