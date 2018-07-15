В Челябинске погиб механик аттракциона

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июл — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту гибели механика, который, по предварительным данным, ремонтировал аттракцион, не обесточив его, сообщило следственное управление СКР по региону.
"По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточняется в сообщении.