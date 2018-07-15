В Челябинске погиб механик аттракциона

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июл — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту гибели механика, который, по предварительным данным, ремонтировал аттракцион, не обесточив его, сообщило следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, 14 июля в парке Челябинска получил серьезные травмы, а в позже скончался в медицинском учреждении 52-летний мужчина. По предварительным данным, мужчина осуществлял ремонт аттракциона, не обесточив его.

"По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточняется в сообщении.