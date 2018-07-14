В Пензенской области завели уголовное после ДТП с двумя погибшими

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с двумя погибшими и восемью пострадавшими в Пензенской области, сообщается на сайте СУ СК РФ по Пензенской области.

Ранее источник в экстренных службах области сообщил о ДТП на трассе М-5 "Урал". Участники аварии — три автомобиля: Nissan, Mazda и Kia. В результате ДТП два человека погибли, еще восемь пострадали. Прокуратура организовала проверку.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек и травмирования восьми лиц, в том числе двух несовершеннолетних, в результате ДТП, то есть по признакам преступления "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", — говорится в сообщении.

Добавляется, что следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП.