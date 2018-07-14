Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Пензенской области

САМАРА, 14 июл — РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после ДТП с двумя погибшими, которое произошло в субботу на трассе в Пензенской области, сообщила РИА Новости представитель надзорного ведомства региона.

Ранее источник в экстренных службах области сообщил о ДТП на трассе М-5 "Урал". Участники аварии — три автомобиля Nissan, Mazda и Kia. В результате ДТП два человека погибли, еще восемь пострадали.

"Прокуратура Бессоновского района организовала проверку соблюдения требований законодательства при организации дорожного движения и соблюдения требований ПДД", — сказала собеседница агентства.