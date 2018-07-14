МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Помощь жителям Забайкалья на местах подтопления оказывает 49 аварийно-спасательных бригад, 9 беспилотников и вертолет Ми-8, сообщается на официальном портале Забайкальского края.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок в истории наблюдения – с 1936 года.

"Для оказания адресной помощи на местах подтопления сформировано 49 аварийно-спасательных бригады спасателей сибирского регионального поисково-спасательного отряда, сибирского спасательного центра, байкальского поисково-спасательного отряда, аэромобильной группировки главного управления, муниципальные спасатели, силы пожарно-спасательных гарнизонов, администраций и волонтеры. Для мониторинга паводковой обстановки задействовано 9 беспилотных авиационных систем, вертолет Ми-8", — говорится в сообщении.

Добавляется, что подтопленными остается Чита и 5 муниципальных районов: 18 населенных пунктов, 363 жилых дома с населением более 2048 человек (в том числе 263 ребенка), 5 придомовых территорий многоэтажных домов и 818 приусадебных участков. "Комиссии муниципальных образований по оценке ущерба за сутки обследовали 55 домов в 4 муниципальных образованиях", — говорится в сообщении.

В регионе введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. В Забайкалье остаётся группировка спасателей из разных регионов Сибири, все они рассредоточены как по точкам ликвидации последствий паводка, так и в тех местах, где ЧС прогнозируется. Метеорологические прогнозы неблагоприятные — в регионе объявлено пятое за неделю штормовое предупреждение.