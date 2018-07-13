Полиция возбудила дело после избиения польского дипломата в самолете

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу возбудило уголовное дело после избиения польского дипломата на борту самолета, летевшего рейсом Иркутск-Москва. Об этом сообщается на сайте пресс-службы управления.

В сообщении указано, что уголовное дело по статье 116 УК Российской Федерации возбуждено в отношении гражданина России 1983 года. Помимо этого, его обвиняют в совершении административных правонарушений по части 6 статьи 11.17 КоАП (Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна), и по статье 20.21 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Ранее МИД Польши сообщил, что сотрудника ведомства избили в самолете, когда он возвращался из служебной командировки. Дипломата обследовали врачи, на данный момент он уже вернулся в Польшу.