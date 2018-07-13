Суд оштрафовал белгородца за 545 хакерских атак на сайт ФСБ

ВОРОНЕЖ, 13 июл — РИА Новости. Октябрьский районный суд Белгорода оштрафовал на 40 тысяч рублей местного жителя, который совершил 545 хакерских атак на сайт ФСБ, сообщает в пятницу суд.

"Следствием установлено, что подозреваемый, находясь по месту своего жительства, использовал вредоносные программные средства, предназначенные для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации или копирования компьютерной информации, осуществил 545 вредоносных воздействий типа "SQL-инъекция" в отношении официального сайта ФСБ России", — говорится в сообщении.

Как отмечает суд, таким образом хакер пытался обнаружить уязвимость исполняемых скриптов, характер его действий квалифицируется как компьютерная атака.

Мужчина признал вину, раскаялся, при этом ущерб в результате его действий причинен не был. Также суд учел отсутствие к нему претензий со стороны ФСБ и то, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

"При таких обстоятельствах суд… назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей, который последнему надлежит уплатить в срок до 12 августа 2018 года", — информирует суд.

В случае неуплаты штрафа в установленный судом срок уголовное дело будет возобновлено.