В Якутии за сутки ликвидировали десять лесных пожаров

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Авиация МЧС за сутки ликвидировала 10 лесных пожаров в Якутии общей площадью 1986 гектар, сообщили РИА Новости в МЧС России в пятницу.

"За прошедшие сутки лесопожарными формированиями и привлеченными лицами на территории Якутии ликвидировано 10 лесных пожаров на общей площади 1986 гектар", — сказал собеседник агентства.

По оперативным данным на утро пятницы, в республике спасатели тушат 19 пожаров.

"На тушении задействовано более 500 человек с 27 единицами техники в там числе два воздушных судна от МЧС России. В горимых районах работает самолет-амфибия БЕ-200 ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, который за сутки произвел 23 слива в общем объеме 165 тонн воды. Так же, вертолет Ми-8 МТВ Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с водосливным устройством за сутки произвел слив более 10 тонн воды на очаги природных пожаров", — сказал собеседник агентства.

Режим ЧС введен на всей территории республик Тыва, Саха (Якутия), Красноярского края. Особый противопожарный режим действует в 46 субъектах Российской Федерации.