Бывшего замдиректора Эрмитажа осудили условно за хищение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга в пятницу приговорил к 2,5 годам условно бывшего заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова по делу о хищении 30,6 миллионов рублей, выделенных на реставрацию объектов музея, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Гособвинитель просил приговорить обоих подсудимых к четырем годам колонии общего режима. Еще на стадии следствия махинаторы возместили музею весь ущерб.
"Суд назначил наказание: Новикову — в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в 500 тысяч рублей. Коченову — в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в 300 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Музей доволен
По словам адвоката Эрмитажа Натальи Шатихиной, интересы музея были полностью соблюдены, вопрос об обжаловании сейчас не обсуждается.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что задержание Новикова связано с громким "делом реставраторов", в рамках которого были осуждены бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов и другие фигуранты.
Как украли 30 миллионов: схема
Как установил суд, государственный контракт с "Балтстроем" Эрмитаж в лице Новикова заключил в декабре 2012 года. Сумма – 1,18 миллиарду рублей. Сразу после подписания бумаг Новиков, как выяснилось, предложил Коченову не выполнить часть работ, а излишне оплаченные деньги поделить.
Для этого Коченов провел контрольный замер, "показавший многократное завышение расхода инъекционной смеси". Членам комиссии, которые участвовали в составлении актов, Новиков и Коченов показали самые поврежденные участки стен.
Все прошло, как планировалось. 30,6 миллионов рублей были перечислены и затем обналичены. Вскоре после этого Коченов передал в одном из ресторанов близ Эрмитажа долю Новикову — 30 миллионов рублей. Себе Коченов забрал лишь 600 тысяч.