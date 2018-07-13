Бывшего замдиректора Эрмитажа осудили условно за хищение

Бывший заместитель директора Государственного Эрмитажа Михаил Новиков и управляющий АО БалтСтрой Александр Коченов во время перерыва в зале Куйбышевского суда в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Бывший заместитель директора Государственного Эрмитажа Михаил Новиков и управляющий АО БалтСтрой Александр Коченов во время перерыва в зале Куйбышевского суда в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга в пятницу приговорил к 2,5 годам условно бывшего заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова по делу о хищении 30,6 миллионов рублей, выделенных на реставрацию объектов музея, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Новиков и управляющий компании "БалтСтрой" Александр Коченов признали вину в хищении этой суммы в ходе реконструкции Запасного дома. Оба фигуранта пошли на сделку со следствием, их дело было рассмотрено в особом порядке, что гарантировало им мягкое наказание.

Гособвинитель просил приговорить обоих подсудимых к четырем годам колонии общего режима. Еще на стадии следствия махинаторы возместили музею весь ущерб.

"Суд назначил наказание: Новикову — в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в 500 тысяч рублей. Коченову — в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в 300 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Музей доволен

По словам адвоката Эрмитажа Натальи Шатихиной, интересы музея были полностью соблюдены, вопрос об обжаловании сейчас не обсуждается.

"Все дефекты были устранены подрядчиком по требованию Эрмитажа в рамках приемки и гарантийных работ. До ликвидации недостатков здание заказчиком не принималось. Предметом разбирательства в данном уголовном деле выступили скрытые технические работы", — пояснил Шатихина.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что задержание Новикова связано с громким "делом реставраторов", в рамках которого были осуждены бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов и другие фигуранты.

Как украли 30 миллионов: схема

Как установил суд, государственный контракт с "Балтстроем" Эрмитаж в лице Новикова заключил в декабре 2012 года. Сумма – 1,18 миллиарду рублей. Сразу после подписания бумаг Новиков, как выяснилось, предложил Коченову не выполнить часть работ, а излишне оплаченные деньги поделить.

Тот согласился. Детали хищения обсуждались махинаторами "в ходе личного неоднократного конспиративного общения". "Коченов предложил завысить объемы работ по инъектированию (усилению) стен и сводов подвалов Запасного дома Зимнего дворца, так как этот вид реставрации специфичен и вероятность разоблачения низка", — говорится в сообщении.

Для этого Коченов провел контрольный замер, "показавший многократное завышение расхода инъекционной смеси". Членам комиссии, которые участвовали в составлении актов, Новиков и Коченов показали самые поврежденные участки стен.

Все прошло, как планировалось. 30,6 миллионов рублей были перечислены и затем обналичены. Вскоре после этого Коченов передал в одном из ресторанов близ Эрмитажа долю Новикову — 30 миллионов рублей. Себе Коченов забрал лишь 600 тысяч.