РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Бывшего замдиректора Эрмитажа осудили условно за хищение

(обновлено: 14:26 13.07.2018)
368018
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкБывший заместитель директора Государственного Эрмитажа Михаил Новиков и управляющий АО БалтСтрой Александр Коченов во время перерыва в зале Куйбышевского суда в Санкт-Петербурге. Архивное фотоБывший заместитель директора Государственного Эрмитажа Михаил Новиков и управляющий АО БалтСтрой Александр Коченов во время перерыва в зале Куйбышевского суда в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга в пятницу приговорил к 2,5 годам условно бывшего заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова по делу о хищении 30,6 миллионов рублей, выделенных на реставрацию объектов музея, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Осколки метеорита, найденных в Челябинской области. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В Челябинске судят коллекционера по обвинению в хищении фрагмента метеорита
Новиков и управляющий компании "БалтСтрой" Александр Коченов признали вину в хищении этой суммы в ходе реконструкции Запасного дома. Оба фигуранта пошли на сделку со следствием, их дело было рассмотрено в особом порядке, что гарантировало им мягкое наказание.

Гособвинитель просил приговорить обоих подсудимых к четырем годам колонии общего режима. Еще на стадии следствия махинаторы возместили музею весь ущерб.

"Суд назначил наказание: Новикову — в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в 500 тысяч рублей. Коченову — в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в 300 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Музей доволен

По словам адвоката Эрмитажа Натальи Шатихиной, интересы музея были полностью соблюдены, вопрос об обжаловании сейчас не обсуждается.

Банкомат Сбербанка России. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Полиция задержала подозреваемых в крупном хищении со вклада в Сбербанке
"Все дефекты были устранены подрядчиком по требованию Эрмитажа в рамках приемки и гарантийных работ. До ликвидации недостатков здание заказчиком не принималось. Предметом разбирательства в данном уголовном деле выступили скрытые технические работы", — пояснил Шатихина.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что задержание Новикова связано с громким "делом реставраторов", в рамках которого были осуждены бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов и другие фигуранты.

Как украли 30 миллионов: схема

Как установил суд, государственный контракт с "Балтстроем" Эрмитаж в лице Новикова заключил в декабре 2012 года. Сумма – 1,18 миллиарду рублей. Сразу после подписания бумаг Новиков, как выяснилось, предложил Коченову не выполнить часть работ, а излишне оплаченные деньги поделить.

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон с супругой Пенелопой. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Экс-премьеру Франции Фийону предъявили обвинения в хищении госсредств
Тот согласился. Детали хищения обсуждались махинаторами "в ходе личного неоднократного конспиративного общения". "Коченов предложил завысить объемы работ по инъектированию (усилению) стен и сводов подвалов Запасного дома Зимнего дворца, так как этот вид реставрации специфичен и вероятность разоблачения низка", — говорится в сообщении.

Для этого Коченов провел контрольный замер, "показавший многократное завышение расхода инъекционной смеси". Членам комиссии, которые участвовали в составлении актов, Новиков и Коченов показали самые поврежденные участки стен.

Все прошло, как планировалось. 30,6 миллионов рублей были перечислены и затем обналичены. Вскоре после этого Коченов передал в одном из ресторанов близ Эрмитажа долю Новикову — 30 миллионов рублей. Себе Коченов забрал лишь 600 тысяч.

Комментировать
Происшествия
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Владимир Белогорский
Остался ли кто-нибудь, кто верит в справедливость наших судов?
14:31
13.07.2018
ОтветитьНе отвечать
cbgoldman
Онижедети. И вдобавок питерские
14:19
13.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Лариса Ильина
конечно... потому что если рот откроет, там всю верхушку вплоть до Минкульта надо сажать
14:07
13.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
14 июля 17:00
-
Бельгия
-
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
14 июля 17:00
-
Бельгия
-
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена