В Югре проверят предприятие, где при взрыве пострадали семь человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июл — РИА Новости. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа организует проверку на предприятии в Лянторе (ХМАО), где из-за взрыва в цеху пострадали 7 человек, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации прокуратуры, инцидент произошел в цеху НГДУ "Лянторнефть", дочернего предприятия компании "Сургутнефтегаз".
"В связи с происшествием прокурор округа Евгений Ботвинкин поручил прокурору Сургутского района выехать на место и организовать проверку по данному факту", — говорится в сообщении ведомства.
По данным окружного департамента здравоохранения, из семи пострадавших двое получили тяжелые травмы, двое — средней степени тяжести. Остальные отделались менее существенными травмами.