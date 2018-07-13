В Югре проверят предприятие, где при взрыве пострадали семь человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июл — РИА Новости. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа организует проверку на предприятии в Лянторе (ХМАО), где из-за взрыва в цеху пострадали 7 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее региональное управление СК РФ сообщало, что на территории промышленной базы в городе Лянторе Сургутского района произошла детонация агрегата по очистке труб без последующего возгорания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации прокуратуры, инцидент произошел в цеху НГДУ "Лянторнефть", дочернего предприятия компании "Сургутнефтегаз".

"В связи с происшествием прокурор округа Евгений Ботвинкин поручил прокурору Сургутского района выехать на место и организовать проверку по данному факту", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, в частности, что прокурор Югры дал указание "обеспечить всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий, которые способствовали возникновению чрезвычайной ситуации". Кроме того, он поручил проверить соблюдение владельцем опасного производственного объекта требований промышленной безопасности, охраны труда, противопожарных правил.

По данным окружного департамента здравоохранения, из семи пострадавших двое получили тяжелые травмы, двое — средней степени тяжести. Остальные отделались менее существенными травмами.