В Саратове предполагаемый наркодилер сбил на машине двух полицейских

САРАТОВ, 13 июл — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства применения насилия к двум полицейским, которых, по предварительным данным, при задержании сбил на автомобиле подозреваемый в наркоторговле, сообщило в пятницу областное СУСК.

По информации СК, инцидент произошел в четверг днем, когда сотрудники областного главка МВД в рамках оперативно-розыскных мероприятий пытались задержать 24-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

"Не желая быть привлеченным к установленной законом ответственности, молодой человек совершил наезд на двоих полицейских, ударив их передним бампером по различным частям тела, чем причинил физическую боль и телесные повреждения, после чего с места происшествия скрылся… В тот же день злоумышленник задержан на территории областного центра", — говорится в сообщении.

В СК отметили, что один из пострадавших полицейских с травмами госпитализирован.

По факту применения насилия к представителям власти при исполнении служебных обязанностей проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.