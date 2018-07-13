Суд отклонил четыре жалобы на конфискацию имущества близких Захарченко

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу отклонил первые четыре кассационные жалобы на обращение в доход государства имущества близких полковника Дмитрия Захарченко, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

На очереди – решение по еще семи кассационным жалобам.

"Судья кассационной инстанции вынес определение об отказе в передаче кассационной жалобы Дмитрия Захарченко, Марины Семыниной, в том числе в интересах несовершеннолетней дочери, на рассмотрение президиума Мосгорсуда", — сказала Солопова.

Между тем все это имущество – более 9 миллиардов в рублевом эквиваленте, в том числе знаменитые горы денег из квартиры сестры полковника – сейчас уже перечислено в государственный бюджет.

Никулинский суд Москвы еще 1 декабря по иску Генпрокуратуры решил обратить в доход государства деньги и недвижимость полковника и его близких. Речь идет не только о наличности почти на 9 миллиардов рублей, но и о множестве квартир, машино-мест и элитных автомобилей.

Намерение изъять имущество до приговора по делу о коррупции адвокаты Захарченко называли "правовым беспределом".

На какие цели будут потрачены деньги, изъятые у полковника, сказать нельзя, поскольку деньги, поступающие в российскую казну, "не окрашиваются". Все обязательства бюджета финансируются с единого счета Федерального казначейства.