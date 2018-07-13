В Пензенской области осудили владельца батута, где пострадал ребенок

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владелец парка аттракционов получил наказание в виде года лишения свободы условно после того, как ребенок в городе Белинский Пензенской области упал с батута и сломал ногу, сообщается на сайте СК РФ.

Ведомство информирует, что суд признал предпринимателя виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно", — говорится в сообщении.

Ранее в СК РФ сообщили, что, по версии следствия, 10 мая самарский предприниматель в Белинском установил комплекс аттракционов, куда утром 14 мая пришел со старшим братом семилетний мальчик, купил билет и стал прыгать на надувном батуте, который оказался закреплен ненадлежащим образом, из-за чего одна из его частей приподнялась и мальчик упал на землю. Ребенок с травмами был госпитализирован. В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело.

Следователи установили, что предприниматель лично занимался установкой и фиксацией батута перед началом эксплуатации, в результате его действий ребенок получил ссадины и гематомы лица, а также перелом ноги, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.