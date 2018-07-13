Площадь пожара в красноярском заповеднике за сутки выросла на 2,5 тысячи га

КРАСНОЯРСК, 13 июл — РИА Новости. Площадь пожара в заповеднике "Тунгусский" Красноярского края выросла за сутки с 7,6 тысячи гектаров до 10,1 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба регионального министерства лесного хозяйства.
Ранее ведомство сообщало, что в четверг утром в заповеднике действовал пожар на площади 7,6 тысячи гектаров.
По данным лесопожарного центра, на утро в крае в авиационной и наземной зонах зарегистрированы 26 лесных пожаров на площади 11,7 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Девять пожаров на площади 195,5 гектаров локализованы. В тушении принимают участие более 460 человек, задействованы 36 единиц техники.
Кроме того, в зоне контроля в Эвенкийском, Северо-Енисейском, Туруханском районах на удаленном расстоянии действуют 115 пожаров на площади 423 тысячи гектаров, утром в четверг горели 323,1 тысячи гектаров. Все очаги возгораний контролируются с помощью космического мониторинга. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.