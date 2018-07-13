Площадь пожара в красноярском заповеднике за сутки выросла на 2,5 тысячи га

Сотрудники ПДПС ФБУ Авиалесоохрана во время мероприятий по стабилизации лесопожарной обстановки заповеднику Тунгусский. 10 июля 2018

Сотрудники ПДПС ФБУ Авиалесоохрана во время мероприятий по стабилизации лесопожарной обстановки заповеднику Тунгусский. 10 июля 2018

КРАСНОЯРСК, 13 июл — РИА Новости. Площадь пожара в заповеднике "Тунгусский" Красноярского края выросла за сутки с 7,6 тысячи гектаров до 10,1 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба регионального министерства лесного хозяйства.

"В Эвенкийском районе на особо охраняемой природной территории — в заповеднике "Тунгусский" действует один пожар на площади 10193 гектаров. В тушении возгораний задействованы 130 человек, в том числе сотрудники ФБУ "Авиалесоохрана", — говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщало, что в четверг утром в заповеднике действовал пожар на площади 7,6 тысячи гектаров.

По данным лесопожарного центра, на утро в крае в авиационной и наземной зонах зарегистрированы 26 лесных пожаров на площади 11,7 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Девять пожаров на площади 195,5 гектаров локализованы. В тушении принимают участие более 460 человек, задействованы 36 единиц техники.

Кроме того, в зоне контроля в Эвенкийском, Северо-Енисейском, Туруханском районах на удаленном расстоянии действуют 115 пожаров на площади 423 тысячи гектаров, утром в четверг горели 323,1 тысячи гектаров. Все очаги возгораний контролируются с помощью космического мониторинга. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.