Сильный ветер оставил без электроэнергии жителей села в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 13 июл – РИА Новости. Сильный ветер оставил без электроэнергии жителей селения Старый Черек в Урванском районе Кабардино-Балкарии, а также повредил крыши частных домов в двух населенных пунктах района, сообщает региональное ГУМЧС.

"В 05.40 мск в пятницу поступило сообщение, что в результате шквалистого усиления ветра в сочетании с дождем произошло отключение электроэнергии в селении Старый Черек Урванского района", — говорится в сообщении.

Также, по данным МЧС, в населенных пунктах Старый Черек и Нижний Черек частично произошло повреждение кровли жилых домов.

"На месте происшествия работает оперативная группа ГУМЧС России по КБР", — отмечает ведомство.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу в результате интенсивных осадков произошел вынос грязевой массы на участок автодороги Прохладный-Баксан-Азау в районе Поляны Нарзанов в Приэльбрусье. В настоящее время автодорога перекрыта.