В Забайкалье количество поврежденных паводком мостов возросло до 37

ЧИТА, 13 июл — РИА Новости. Количество мостов, поврежденных паводками в Забайкалье, выросло с 27 до 37, 14 из них разрушено, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"На автодорогах общего пользования Забайкальского края повреждены 37 мостов, из них 14 разрушены. Сохраняется перелив участка федеральной автодороги Р-297 "Амур" и участка внутригородской автодороги в Чите. Выставлены посты ГИБДД, организован объездной маршрут, население и водители информируются", — говорится в сообщении.

По информации ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, на территории пяти районов края и города Чита остаются подтопленными 14 населенных пунктов, 237 жилых домов с населением 2068 человек, из них 289 детей, пять придомовых территорий многоэтажных домов, 711 приусадебных участков.

Кроме этого, под подтопление попало 1992 дачных участка в 21 дачном кооперативе Читинского района и в границах города Чита.

Всего за период прохождения паводка эвакуированы 2062 человека, в том числе 168 детей, из них в семи пунктах временного размещения находятся 143 человека, в том числе 43 ребенка. Из шести детских оздоровительных лагерей доставлены к местам проживания и переданы родителям 465 детей.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, на возмещение последствий паводков из краевого бюджета выделены 53 миллиона рублей, часть из которых пойдет на компенсации пострадавшим — по 10 тысяч рублей на человека.

В Забайкалье остается группировка спасателей из разных регионов Сибири, все они рассредоточены как по точкам ликвидации последствий наводнения, так и в тех местах, где ЧС прогнозируется. Подъем уровня воды, по данным регионального гидрометцентра, зафиксирован на двух реках, мэрия Читы в связи с подъемом Ингоды просит дачников покинуть загородные дома.