В Москве осудили полицейских, которые досыпали сахар в изъятый наркотик

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Два сотрудника патрульно-постовой службы МВД осуждены за превышение должностных полномочий после того, как подмешали задержанному сахар в наркотик, сообщает в четверг прокуратура Москвы.

"Бутырский районный суд г. Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении теперь уже бывших сотрудников полиции патрульно-постовой службы ОМВД по району Лианозово г. Москвы Алексея Тяпугина и Евгения Толстова", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Суд установил, что в феврале 2017 года Тяпугин задержал жителя Москвы, подозреваемого в хранении наркотиков, и при досмотре нашел у него пакетик с порошком. Решив, что вес изъятого у мужчины вещества может быть недостаточным для привлечения к уголовной ответственности, он позвонил Толстову, который посоветовал коллеге досыпать сахар в изъятое вещество, что тот и сделал, отметили в прокуратуре.

После этого полицейские передали изъятое вещество и другие документы в орган дознания ОМВД по району Лианозово для возбуждения уголовного дела. Однако судебная экспертиза показала наличие сахара в качестве примеси.

"Своими действиями сотрудники полиции подорвали авторитет органов полиции, грубо и существенно нарушили охраняемые законом интересы права гражданина, а также интересы общества и государства", — отмечается в сообщении.

Суд приговорил за превышение должностных полномочий и пособничество в превышении должностных полномочий Тяпугина к 1,5 годам, а Толстова – к 1 году лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.