Суд приговорил экс-замдиректора Спецстроя к пяти годам колонии

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего заместителя директора Спецстроя полковника Александра Бурякова по делу о хищении 1 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: признать Бурякова виновным и по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — огласила решения судья Александра Авдотьина.

Кроме того, суд оштрафовал полковника на 600 тысяч рублей и запретил ему занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распределительными функциями, сроком на три года. Буряков был взят под стражу в зале суда.

Ранее прокурор попросила приговорить Бурякову к пяти годам колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей и после освобождения на три года запретить занимать определенные должности. Сам обвиняемый попросил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Процесс проходит в особом режиме: то есть без исследования доказательств и при априорном признании вины Буряковым. Суд может назначить ему не более 2/3 от самого строгого вида наказания, предусмотренного за это преступление (10 лет).

По версии следствия, Буряков вместе с бывшим первым замдиректора Спецстроя Александром Загорулько и несколькими бизнесменами похитили около миллиарда рублей на тендерах на строительство и реконструкцию девяти военных объектов. Изначально речь шла о 450 миллионах, но в ходе следствия сумма выросла более чем вдвое.

Буряков признал себя виновным и пошел на сделку со следствием вскоре после задержания. Благодаря этому его не стали заключать под стражу, а отпустили под подписку о невыезде. По словам прокурора, бывший чиновник полностью выполнил свою часть обязательств по досудебному соглашению.

Сам Буряков пояснил суду, что дал показания на соучастников и сотрудничал со следствием по поводу ранее не известных махинаций. Полковник отметил, что за свое участие в афере он получал от других фигурантов от двух до пяти миллионов рублей, которые, по его словам, сейчас "возвращены в бюджет РФ". В ходе судебного заседания также выяснилось, что в отношении всех обвиняемых заявлен гражданский иск о взыскании всех похищенных денег. Какую сумму удалось возместить на стадии предварительного следствия, пока неясно.

Спецстрой России был ликвидирован в конце 2016 года на фоне сообщений о коррупции и неэффективном расходовании средств, в частности при строительстве космодрома Восточный.