В районе Сочи остановили движение поездов из-за упавшего на ж/д пути КамАЗа

СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Водитель автомобиля КамАЗ не справился с управлением и выехал на железнодорожные пути в районе участка Хоста – Мацеста, в результате чего движение на нем поездов было остановлено, сообщает служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

По информации СКЖД, в четверг в 14.25 на автомобильной трассе Сочи водитель автомобиля КамАЗ не справился с управлением, после чего фура выехала на железнодорожные пути, нарушив габарит.

"В результате ДТП движение на двухпутном участке перегона Хоста – Мацеста было остановлено. В настоящее время до полутора часов задержаны поезда №262 Адлер – Архангельск, №545 Оренбург – Адлер, №84 Адлер – Москва, а также пригородные поезда №6526 Аэропорт – Сочи и № 6318 Имеретинский Курорт – Сочи. Со станции Адлер поднят восстановительный поезд", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что компания принимает все меры для ликвидации последствий происшествия.