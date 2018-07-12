В Челябинске коллекторов осудили после отравления женщины

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Суд приговорил к срокам от 3 лет 6 месяцев до 4 лет колонии троих коллекторов из Челябинска, которые угрозами требовали возврата денежных средств у должников, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Ленинского райсуда Челябинска Татьяна Чернова.

По данным пресс-службы уполномоченного по правам человека в регионе, уголовные дела в отношении коллекторов были возбуждены после того, как мать и дочь одной из должниц обратились к омбудсмену. Фарида Ибрагимова в июне 2014 года взяла в микрофинансовой организации "Авик" 5 тысяч рублей, обязуясь вернуть через две недели 6,5 тысячи. Договор был составлен с процентной ставкой 2% в день, или 732% годовых. Она вносила деньги, но рассчитаться не успевала, после чего начались угрозы от коллекторов, сумма же долга достигла 207 тысяч рублей. Летом 2015 года женщина выпила уксус и оказалась в больнице, коллекторы стали угрожать ее дочери. Пресс-служба уточняет, что позже неизвестные подкарауливали должницу у подъезда, стреляли по окнам ее квартиры, из-за чего она оказалась в больнице, где летом 2016 года скончалась.

Пресс-служба поясняет, что в уголовном деле 11 потерпевших, это не только должники, но и их родственники.

"Двое обвиняемых были признаны виновными по части 2 статьи 330 УК РФ ("Самоуправство с угрозой применения насилия"), им назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии-поселения и 4 лет лишения свободы в колонии-поселении. Третий обвиняемый также был признан виновным по части 2 статьи 228 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических средств"), ему назначено наказание в виде 4 лет в колонии общего режима", — сказала она.

По ее данным, в настоящее время защитниками осужденных была подана апелляционная жалоба на вынесенный приговор, приговор не вступил в законную силу.

Как уточняет пресс-служба регионального омбудсмена, сторона гособвинения просила признать коллекторов виновными в вымогательстве организованной группой и назначить им сроки от семи до 11 лет в колонии строгого режима со штрафами в 150–200 тысяч рублей, но в суде действия обвиняемых были переквалифицированы на "Самоуправство".

Сообщалось, что в 2015-2016 годах женщина и члены ее семьи обращались в правоохранительные и следственные органы, но уголовные дела долгое время не возбуждались. После проведенной проверки Генпрокурор РФ Юрий Чайка уволил прокурора Ленинского района Челябинска, к различным видам дисциплинарной ответственности были привлечены его заместитель и пять сотрудников органов прокуратуры.