РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

В Челябинске коллекторов осудили после отравления женщины

(обновлено: 16:51 12.07.2018)
27434
© РИА Новости / ФСБ РФПерейти в фотобанкЗадержанный в наручниках. Архивное фотоЗадержанный в наручниках. Архивное фото
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Суд приговорил к срокам от 3 лет 6 месяцев до 4 лет колонии троих коллекторов из Челябинска, которые угрозами требовали возврата денежных средств у должников, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Ленинского райсуда Челябинска Татьяна Чернова.

Процедура снятия биометрических данных. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
ЦБ опроверг сообщения о предоставлении биометрических данных коллекторам
По данным пресс-службы уполномоченного по правам человека в регионе, уголовные дела в отношении коллекторов были возбуждены после того, как мать и дочь одной из должниц обратились к омбудсмену. Фарида Ибрагимова в июне 2014 года взяла в микрофинансовой организации "Авик" 5 тысяч рублей, обязуясь вернуть через две недели 6,5 тысячи. Договор был составлен с процентной ставкой 2% в день, или 732% годовых. Она вносила деньги, но рассчитаться не успевала, после чего начались угрозы от коллекторов, сумма же долга достигла 207 тысяч рублей. Летом 2015 года женщина выпила уксус и оказалась в больнице, коллекторы стали угрожать ее дочери. Пресс-служба уточняет, что позже неизвестные подкарауливали должницу у подъезда, стреляли по окнам ее квартиры, из-за чего она оказалась в больнице, где летом 2016 года скончалась.

Пресс-служба поясняет, что в уголовном деле 11 потерпевших, это не только должники, но и их родственники.

"Двое обвиняемых были признаны виновными по части 2 статьи 330 УК РФ ("Самоуправство с угрозой применения насилия"), им назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии-поселения и 4 лет лишения свободы в колонии-поселении. Третий обвиняемый также был признан виновным по части 2 статьи 228 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических средств"), ему назначено наказание в виде 4 лет в колонии общего режима", — сказала она.

СИЗО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
"Оглядывайся, мразь!" Как коллекторы терроризируют россиян
По ее данным, в настоящее время защитниками осужденных была подана апелляционная жалоба на вынесенный приговор, приговор не вступил в законную силу.

Как уточняет пресс-служба регионального омбудсмена, сторона гособвинения просила признать коллекторов виновными в вымогательстве организованной группой и назначить им сроки от семи до 11 лет в колонии строгого режима со штрафами в 150–200 тысяч рублей, но в суде действия обвиняемых были переквалифицированы на "Самоуправство".

Сообщалось, что в 2015-2016 годах женщина и члены ее семьи обращались в правоохранительные и следственные органы, но уголовные дела долгое время не возбуждались. После проведенной проверки Генпрокурор РФ Юрий Чайка уволил прокурора Ленинского района Челябинска, к различным видам дисциплинарной ответственности были привлечены его заместитель и пять сотрудников органов прокуратуры.

Комментировать
Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Evgeny Kuzminov
Пожизненно им нужно назначить и законодательно запретить коллекторов, есть гос. структура - судебные приставы называется, у них и прав больше, и ведут себя адекватно.
17:09
12.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
14 июля 17:00
-
Бельгия
-
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
14 июля 17:00
-
Бельгия
-
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена