МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Молодую москвичку задержали по делу о краже более 22 миллионов рублей из номера столичного отеля Marriott, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По подозрению в совершении преступления задержана москвичка 1994 года рождения", — пояснил источник.
Ранее некоторые СМИ и telegram-каналы сообщали, что деньги украли из номера депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева, а в совершении преступления подозревается его знакомая. Подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости во вторник, что вечером 8 июля поступила информация, что неизвестный на севере Москвы избил Жигарева, который находился в машине Mercedes-Benz со своей знакомой. Источник сообщал, что после этого нападавший скрылся, по данному факту проводится проверка.