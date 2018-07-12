Комитет Госдумы запросит у МЧС информацию о ситуации в Забайкальском крае

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции запросит у МЧС России информацию о соблюдении региональными властями законодательства в рамках чрезвычайной ситуации в Забайкальском крае.

Соответствующее поручение, которое подготовили лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и депутат-эсер Дмитрий Ионин, было принято нижней платой парламента на пленарном заседании в четверг.

"Просим поручить комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции запросить МЧС России информацию о соблюдении требований ФЗ от 21.12.1994 номер 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" органами госвласти субъекта, органами местного самоуправления и территориальными органами МЧС России в условиях сложившейся чрезвычайной ситуации в Забайкальском крае", — говорится в тексте принятого Госдумой поручения.

Паводок в районах Забайкальского края начался 8 июля. В Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — с 1936 года. В регионе разрушено или повреждено 27 мостов, в части домов отключены энерго- и водоснабжение, организована эвакуация жителей. Введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. В Забайкалье остаются спасатели из разных регионов Сибири, все они рассредоточены как по точкам ликвидации последствий наводнения, так и в тех шести районах, где ЧС только прогнозируется.