В Омской области обвиняемому по делу о пожаре в общежитии вынесли приговор

НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Суд в Омской области в четверг приговорил к 2 годам и 8 месяцам колонии-поселения обвиняемого по делу о пожаре в общежитии, где погибли пять человек, в том числе двое детей, сообщает прокуратура региона.

По данным ГУМЧС, сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии в поселке Новоомский Омского района поступило ранним утром 28 января. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 90 человек. По данным СК, погибли пять человек, из них двое несовершеннолетних — 13 и 14 лет, еще семь человек пострадали.

"Омский районный суд Омской области вынес приговор в отношении23-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина в состоянии алкогольного опьянения в комнате общежития Омского аграрно-технологического колледжа готовил себе еду и по неосторожности пролил растительное масло на раскаленную электрическую плиту. Произошел пожар, в результате чего дым распространился по всему четвертому этажу общежития, что привело к гибели людей. Свою вину молодой человек не признал.

"Суд признал фигуранта уголовного дела виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил ему наказание в 2 двух лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении", — сообщили в прокуратуре. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее сообщалось, что после происшествия прокуратура провела проверку, по результатам которой установлены нарушения в деятельности коммерческой организации, обслуживающей системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в общежитии, которые не сработали. В итоге СК возбудил уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В свою очередь, следственное управление СК РФ по региону сообщает, что следователи расследовали второе уголовное дело, которое было возбуждено в отношении директора фирмы "ВаРИС" Игоря Сборовского.

"По данным следствия, в общежитии по вине Сборовского как директора организации, выполнявшей работы по договору с колледжем на оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, была неисправна и не сработала противопожарная система речевого оповещения… Постановлением судьи Сборовскому назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении.