В Казани экстренно сел самолет, летевший из Уфы в Петербург

Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Казань. Архивное фото

Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Казань. Архивное фото

КАЗАНЬ, 11 июл — РИА Новости. Самолет, следовавший из Уфы в Санкт-Петербург, вынужденно приземлился в международном аэропорту Казани из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

"В 05.31 мск в международном аэропорту "Казань" по причине плохого самочувствия пассажира произвёл вынужденную посадку борт Airbus A319, следовавший по маршруту Уфа — Санкт-Петербург", — сказал собеседник агентства.

На борту находился 131 пассажир. В 06.20 мск борт продолжил движение по маршруту.

Пассажир был госпитализирован в больницу Казани.