В Якутии возбудили дело после гибели рабочего при взрыве в руднике

ЯКУТСК, 11 июл – РИА Новости. Мирнинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Якутии возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего при взрыве в подземном руднике "Удачный", сообщает СУ СК РФ по региону.

Следствие установило, что 11 июля взрывник на шахте "Удачный", принадлежащей алмазодобывающей компании "Алроса", осуществлял работы по закладке взрывчатого вещества и детонатора в подземном руднике. Во время работ произошел взрыв, мужчина скончался. Ему было 42 года.

В рамках расследования уголовного дела следствию предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего.

"Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту гибели работника Айхало-Удачнинского специализированного шахтостроительного управления", — сообщила пресс-служба ведомства.