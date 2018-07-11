В Забайкалье объявили новое штормовое предупреждение из-за паводков

Местная жительница на улице Лазо в Чите, затопленной в результате притока воды в реке Читинка. 10 июля 2018

Местная жительница на улице Лазо в Чите, затопленной в результате притока воды в реке Читинка. 10 июля 2018

ЧИТА, 11 июл — РИА Новости. Новое штормовое предупреждение на 12-13 июля объявлено в Забайкалье, где из-за паводков введён режим ЧС, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

"Днём 11 и 12-13 июля местами по территории Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни. На реке Чита у города Чита сохранится паводок опасного характера", — говорится в сообщении.

Паводок, начавшийся 8 июля в районах Забайкальского края, к 10 июля добрался до Читы. В городе подтоплены районы в центре — как частной застройки, так и многоквартирные дома, закрыты два из восьми мостов, затруднено движение, в части домов отключены энерго- и водоснабжение, организована эвакуация жителей. Штормовое предупреждение из-за паводков на 11 июля передано в Каларском и Тунгокоченском районах. Введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС.

Метеорологический прогноз на ближайшие дни неблагоприятный: несмотря на то, что в краевом центре река стала спадать, идут дожди, гидрологи прогнозируют дальнейший подъём уровня воды на ключевых реках региона. В Забайкалье направлена группировка из 170 спасателей из разных регионов Сибири, которые останутся в крае до стабилизации ситуации.