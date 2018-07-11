На Камчатке младенец умер после того, как его оставили на ночь одного

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Следователи на Камчатке проводят проверку по факту смерти четырехмесячного ребенка, которого его родители на всю ночь оставили одного дома, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"По предварительным данным, в период с 22.00 10 июля до 02.00 11 июля мать ребенка, 35-летняя жительница села Тигиль Камчатского края, и ее сожитель, 33-летний отец ребенка, ушли из дома, оставив девочку одну в квартире, и до утра распивали алкогольные напитки со своими приятелями. Около 06.00 11 июля, вернувшись домой, родители решили ложиться спать и обнаружили ребенка мертвым", — говорится в сообщении.

По результатам первоначальной проверки телесные повреждения на теле ребенка и другие признаки, свидетельствующие о криминальном характере смерти, не обнаружены.

Для установления причины смерти назначена экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.