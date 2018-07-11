В регионах России тушат лесные пожары на площади 40,6 тысяч гектаров

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Лесные пожары на общей площади свыше 40,6 тысячи гектаров тушат в регионах России, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 10 июля, в России лесопожарными силами и привлеченными лицами ликвидировано 33 лесных пожара на площади 9 772 гектара. На 00.00 мск 11 июля на территории РФ действовало 82 лесных пожара на площади 40 618 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.

Среди них больше всего возгораний – 48 очагов — отмечено в Красноярском крае.

Кроме того, на труднодоступных, удаленных, ненаселенных землях лесного фонда контролируются космическим мониторингом 203 лесных пожара. Их не тушат, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Режим ЧС введен на всей территории республик Тыва, Саха (Якутия), Красноярского края, в одном муниципальном районе Иркутской области. Особый противопожарный режим действует в 46 субъектах Российской Федерации.