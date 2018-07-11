В Югре лесные пожары потухли, дойдя до болот и рек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июл — РИА Новости. Два лесных пожара, действовавшие с 3 июля в Нижневартовском районе ХМАО, потухли самостоятельно, дойдя рек и болот, сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Югры.

Ранее в ведомстве заявляли о лесных пожарах на землях Корликовского лесничества в Нижневартовском районе, которые были выявлены вечером 3 июля. Причинами возгораний стали сухие грозы.

"Дойдя до естественных преград – рек и болот, в Югре потухли природные пожары, действовавшие несколько дней в зоне контроля на землях Нижневартовского лесничества… Общая площадь, пострадавшая от огня в лесах района, составила 667 гектаров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом районе, в отличие от других территорий автономного округа, из-за отсутствия осадков местами сохраняется риск новых пожаров.

С начала пожароопасного сезона, который объявили в Югре 23 апреля, в регионе был зафиксирован 61 лесной пожар общей площадью 2178 гектаров. В прошлом году на это время в лесах автономного округа было зарегистрировано 57 природных возгораний на площади 203 гектара. Увеличение лесной площади, пострадавшей от огня, как поясняют в департаменте, связано с поздней весной, сильными шквалистыми ветрами и грозовой активностью.