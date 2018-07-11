На Кубани потушили крупный пожар на складе

КРАСНОДАР, 11 июл — РИА Новости. Пожар в производственно-складском здании в станице Северская на Кубани, возникший вечером вторника, потушен, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как ранее сообщалось, возгорание произошло в складском помещении неэксплуатируемого зерноприёмника. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило на пульт в 17.48 мск, к 18.07 мск на место пожара прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.

"В 00.22 мск среды пожар ликвидирован", — информирует спасательное ведомство.

Всего в тушении пожара было задействовано 72 человека личного состава, 25 единиц техники, использовался пожарный поезд.