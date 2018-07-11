Летевший в Москву самолет экстренно сел в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Вылетевший из Хабаровска в Москву самолёт был вынужден вернуться из-за пассажира, у которого, предположительно, случился инфаркт, сообщает в среду правительство Чукотки.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник. Через час полета экипаж обратился за помощью к пассажирам, спросив, есть ли среди них врач. На борту находился летевший в Москву заместитель губернатора Чукотки Евгений Подлесный, в прошлом работавший врачом и замглавврача окружной больницы.

"Евгений Подлесный осмотрел пассажира. Артериальное давление едва определялось, пульс был очень слабый, в какой-то момент пациент и вовсе потерял сознание. Было очевидно, что у человека развилось угрожающее его жизни состояние. Пассажиру создали удобное положение, реанимационные мероприятия, по словам бывшего врача, были не нужны. Решено было развернуть самолёт и приземляться в аэропорту вылета", — говорится в сообщении.

Предположительно, у пассажира случился инфаркт. После приземления его эвакуировали работники реанимационной бригады. Дальнейшая судьба пассажира в настоящий момент не известна, отмечают власти.