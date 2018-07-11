СК начал проверку после взрыва на руднике в Якутии, где погиб шахтер

ЯКУТСК, 11 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку на месте взрыва на горно-обогатительном комбинате "Удачный" в Якутии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Надежда Дворецкая.

Ранее якутский главк МЧС России сообщил, что на горизонте 580 метров рудника "Удачный" при подготовке к взрывным работам произошел несанкционированный взрыв. Прокуратура региона сообщила, что организовала проверку в связи с происшествием на Удачнинском ГОК при шахтостроительных работах, в результате которого погиб один работник.

"Официальной информации с места происшествия еще не поступило. На руднике "Удачный" находится следователь СУСК. В результате аварии взрывник погиб", — сказала Дворецкая.