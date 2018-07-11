В лесах на Дальнем Востоке зафиксировали сто десять пожаров

ХАБАРОВСК, 11 июл — РИА Новости. Двенадцать пожаров потушено за сутки в лесах Дальнего Востока, продолжают действовать еще 110, сообщает в среду департамент лесного хозяйства по ДФО.

Отмечается, что в минувшие сутки в округе были зафиксированы 122 пожара, из них 99 в Якутии, 15 в Магаданской области, шесть в Хабаровском крае и по одному на Камчатке и Чукотке.

"Силами лесопожарных формирований ликвидировано 12 возгораний. В работах по тушению участвовали 760 человек, 70 единиц наземной техники, пять воздушных судов. К утру среды действовало 110 пожаров: 92 в республике Саха (Якутия), 11 в Магаданской области, шесть в Хабаровском крае, один в Чукотском автономном округе", — говорится в сообщении.

Дополняется, что площадь сгоревшей территории за сутки в ДФО превысила 27 тысяч гектаров, почти 74% из них расположено в Якутии. Практически все очаги пожаров в этом регионе расположены в труднодоступной и отдалённой местности.

С 6 июля на всей территории Якутии действует режим ЧС в лесах. На территории 10 муниципальных районов республики введен особый противопожарный режим. Для предотвращения ЧС из резерва "Авиалесоохраны" привлечено 60 человек.

Всего с начала пожароопасного периода текущего года в Дальневосточном федеральном округе зарегистрировано 1,79 тысячи лесных пожаров.