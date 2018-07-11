На Забайкальской железной дороге из-за дождей ввели режим ЧС

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен на Забайкальской железной дороге в связи с обильными осадками, сообщается на официальном сайте ЗабЖД.

"В связи с обильными осадками на Забайкальской железной дороге введен режим чрезвычайной ситуации. Организовано круглосуточное дежурство руководителей аппарата управления ЗабЖД, филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД", обслуживающих полигон магистрали", — говорится в сообщении.

Сообщается, что были организованы дополнительные проверки железнодорожной автоматики и энергетики, скально-обвальных участков, мостов, водоотводов, водопропускных и дренажных сооружений. В настоящее время движения поездов по Забайкальской железной дороге осуществляется в штатном режиме. На станции Шилка продолжаются работы по восстановлению четного железнодорожного моста.

Ранее в МЧС сообщали, что восемь населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях Забайкалья находятся в зоне подтопления, там расположены 200 жилых домов и живут около 2 тысяч человек.

Реки в нескольких районах Забайкалья 8 июля вышли из берегов. Паводки разрушили мосты, нарушили автомобильное сообщение, в зоне затопления частично отключено энергоснабжение. Паводок на реке Чита стал самым сильным с 1936 года.